حدث في 8 ساعات| بيان رئاسي بشأن افتتاح المتحف الكبير وطرح وحدات سكنية جديدة بعد العيد

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: انخفاض معدل التضخم لـ 12.5% ونستهدف الوصول لـ 10% في 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عرض مسار الدين العام والخارجي على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة الانخفاض المتوقع في الدين على مدار العام القادم، وأيضًا على مدى الثلاث سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

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السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء نيبال تعزيز التعاون بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أكد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة.

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الدعم وطرح وحدات سكنية جديدة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالحضور.

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دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مكتب رئيس الحكومة توضع عليه يوميا مجموعة من التقارير المهمة، من بينها تحرك أسعار السلع.

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الحكومة توافق على تأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لدعم الاستثمار في قطاع اللحوم

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، موافقته على الدراسة الخاصة بتأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لإحدى الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المجازر الحكومية وتحقيق أعلى معايير الجودة في إنتاج اللحوم، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين بأسعار مناسبة.

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أزمة القمة تصل البرلمان.. أول طلب إحاطة بشأن انسحاب الأهلي

تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي اعتبرها انعكاسا لحالة العشوائية والتخبط الإداري التي تعاني منها المنظومة الرياضية في مصر.

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مشادة داخل مطار القاهرة.. مسافرة تعتدي على موظف بشركة طيران والشرطة تتدخل

قال بيان صادر عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه أثناء إنهاء إحدى المسافرات إجراءات سفرها بكاونترات التسجيل للرحلات بمطار القاهرة الدولي، وذلك على متن إحدى الرحلات التابعة لشركة طيران أجنبية، وقعت مشادة كلامية بينها وبين ضابط حركة تابع لشركة الطيران.

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صور- القوات المسلحة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1446 هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالقوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

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افتتاح المتحف الكبير.. بيان رئاسي مهم بعد اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير السياحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة.

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