أزمة القمة تصل البرلمان.. أول طلب إحاطة بشأن انسحاب الأهلي

القاهرة - مصراوي:

تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي اعتبرها انعكاسا لحالة العشوائية والتخبط الإداري التي تعاني منها المنظومة الرياضية في مصر.

وقال "محسب"، في طلبه إن أزمة القمة الأخيرة ليست حدثا استثنائيا، بل نتاج تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القرارات العشوائية باتت تهدد مصداقية الدوري المصري وحقوق المشجعين والمستثمرين الرياضيين.

واعتبر أن التخبط في الإعلان عن جدول المباريات فجراً، وهو ما أثار اعتراضات الأندية، إلى جانب أزمة تعيين طاقم التحكيم المصري للمباراة رغم مطالبة أحد الفرق بحكام أجانب، أدى إلى أزمة كان يمكن تفاديها لو كانت هناك سياسة واضحة وثابتة لإدارة هذه الملفات.

وأضاف: "هذه العشوائية تؤثر سلبا على المشجع المصري، الذي يدفع ثمن التذاكر ويتكبد عناء الذهاب إلى المباريات، ليُفاجأ بالإلغاء أو قرارات غير منطقية، مما يخلق حالة من الإحباط والاستياء بين الجماهير، محذرا من استمرار مثل هذه الأزمات دون حلول حاسمة مما يؤثر على سمعة مصر الرياضية، ويجعل المستثمرين الرياضيين ينفرون من دخول السوق المصري، مما يحرم الأندية من فرص رعاية وتسويق ناجحة، فضلا عن التأثير على صورة مصر الخارجية مبررا ذلك بأن الدول التي تطمح لتنظيم بطولات عالمية تحتاج إلى منظومة رياضية مستقرة واحترافية، وهو ما تفتقر إليه الكرة المصرية حاليًا".

وطالب النائب أيمن محسب، بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن أزمة مباراة القمة ومحاسبته، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات، مطالبا بتدخل عاجل من جانب الجهات المعنية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية من خلال آليات رقابية صارمة وشفافية في اتخاذ القرارات، فضلا عن وضع إطار قانوني صارم لتنظيم الاستثمار الرياضي وحقوق الرعاية، لضمان استقرار السوق الرياضي في مصر.

وكان النادي الأهلي أعلن انسحابه من مواجهة الزمالك مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج ببطولة الدوري والتي كان مقرر لها في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.

وتواجد فريق الزمالك في أرض الملعب في الموعد المحدد للقاء، وكذلك تواجد طاقم التحكيم المصري المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمود بسيوني، دون حضور لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق، لينتظر حكم اللقاء لمدة 15 دقيقة، قبل أن يعلن عن إلغاء المباراة لعدم تواجد فريق الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانا طالب خلاله بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة اللقاء، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم الاستجابة لطلباته.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك - في بيان رسمي - تمسكه بإقامة اللقاء في موعده وعدم تأجيله، وعدم تغيير طاقم التحكيم الذي أعلن عنه اتحاد الكرة.