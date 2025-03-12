رئيس الوزراء: نتابع يوميًا أسعار السلع ونعمل على وقف نزيف أسعار الوقود

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل يومي أسعار جميع السلع، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

التزام الدولة بدعم أسعار الوقود

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم أسعار الوقود، وتعمل جاهدة على وقف أي زيادات غير مبررة، مشددًا على أن الحكومة تسعى دائمًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.



وأضاف مدبولي: "في فترة زمنية لن تزيد الأسعار فيها، ونحن ملتزمون بذلك"، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة في الأسواق، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن نقص أي منتج.



واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يشهد حالة من التوازن، وأن الحكومة مستمرة في مراقبة الأوضاع لضمان استقرار الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين.



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