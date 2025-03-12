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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

02:17 م الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

بدأ قبل قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه التطورات الأخيرة بشأن الملفات الداخلية، واستعدادات افتتاح المتحف الكبير وخاصة بعد اجتماع الرئيس مع رئيس الحكومة في نفس الشأن.

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الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء افتتاح المتحف الكبير
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