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15% من مساحة مصر.. ننشر خريطة أسماء وأماكن 30 محمية طبيعية

09:00 ص الأربعاء 12 مارس 2025

المحميات الطبيعية

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كتب- محمد نصار:
تمتلك مصر ثروة طبيعية كبيرة متمثلة في المحميات الطبيعية والتي تغطي 15% من المساحة الإجمالية للدولة المصرية.

وتمتلك مصر، بحسب بيانات وزارة البيئة، نحو 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر.

وينشر مصراوي قائمة بأسماء المحميات الطبيعية الـ 30 في الدولة المصرية، على النحو التالي:
1- محمية رأس محمد.
2- محمية نبق.
3- محمية أبو جالوم.
4- محمية طابا.
5- محمية سانت كاترين.
6- محمية الأحراش.
7- محمية الزرانيق.
8- محمية أشتوم الجميل.
9- محمية العميد.
10- محمية الغابة المتحجرة.
11- محمية قبة الحسنة.
12- محمية قارون.
13- محمية وادي الريان.
14- محمية كهف وادي سنور.
15- محمية وادي الأسيوطي.
16- محمية سالوجا وغزال.
17- محمية وادي العلاقي.
18- محمية علبه.
19- محمية البرلس.
20- محمية جزر نهر النيل.
21- محمية وادي دجلة.
22- محمية سيوة.
23- محمية الصحراء البيضاء.
24- محمية وادي الجمال.
25- محمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر.
26- محمية الدبابية.
27- محمية الجلف الكبير.
28- محمية السلوم.
29- محمية الواحات البحرية.
30- محمية جبل كامل.

وتستهدف الوزارة، حل المشكلات التاريخية لتلك المحميات والتي أدت إلى خروج بعض الأماكن منها، سواء من تواجد سكان محليين قبل إعلان بعض المحميات، أو استغلال بعضها في أنشطة مخالفة لقانون المحميات.

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