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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل.. ارتفاع الحرارة مستمر

07:00 ص الأربعاء 12 مارس 2025
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة المقبلة بداية من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 17 مارس 2025، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة: يسود أيضا طقس مائل للحرارة نهاراً علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار علي جنوب الصعيد بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد طقس اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

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