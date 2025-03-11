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فريق دفاع قانوني.. تحرك جديد من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن "طفلة الشرقية"

10:37 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الدكتورة مايا مرسي

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كتب- محمد سامي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق دفاع قانوني عن طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويضم الفريق القانوني كلا من نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، ومحمد الصواف المحامى، وفريق من المحامين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ للحصول على كافة الحقوق القانونية للطفلة جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا في تلك الواقعة وما قد يترتب عليها من آثار.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتوفير وحدة سكنية لأسرة الطفلة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف 10 آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة سته أشهر.

كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

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