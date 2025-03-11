عمرو أديب يعلق على انسحاب الأهلي: القاعدة واضحة.. إحنا في مرحلة العقوبة

القاهرة - مصراوي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على انسحاب فريق الأهلي من مباراته أمام الزمالك بالدوري العام، اليوم الثلاثاء.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس: "طبعا بعد الانسحاب مبيتلعبش ماتش، القاعدة واضحة، إحنا دلوقتي في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون.. كلام نلعب بكره ونقعد نتكلم ده لو حصل يبقى من حق أي نادي بينافس ع القمة أو بيهرب من القاع يقولك لو ما جبتوليش كذا وكذا مش لاعب".

وأضاف: "ما حدث مؤلم للأهلي، ولكنه ألم كان لابد منه لتحقيق العدل في كره القدم المصرية".