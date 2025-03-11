البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030"(PAMEx) في العاصمة اليونانية، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي، منسق خطة عمل البحر المتوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة، بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الاقتصار على الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، وتسعى المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.

ولفت "أبو سنة"، إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعيًا يضم 11 دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس)، و5 منظمات إقليمية وهي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط)، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية والبلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.

وأوضح أن مصر وفرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ على البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل استدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤى والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليًا للتوقيع على الملحق السادس من اتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من التزامات لخفض الانبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب على السفن التي تتسبب في زيادة الانبعاثات والتي تتم أيضًا من خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الدكتور علي أبو سنة، اجتماعًا مع تاتيانا هيما، المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين والذي تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالاتفاقية لمدة عاميين.

وقد ثمنت المنسق العام للاتفاقية، التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.

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