ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يترقب عشاق الظواهر الفلكية خلال شهر رمضان الجاري، ظاهرتين اثنين ستشهدها سماء كوكبنا، وذلك خلال يوم 14 مارس الحالي، سيتمكن سكان الأرض من رؤية ظاهرة "القمر الأحمر"، وبعدها بـ15 يومًا فقط من الخسوف، تشهد الكرة الأرضية كسوفًا جزئيًا للشمس يوم السبت 29 مارس والذي يتزامن مع اقتران شهر شوال لعام 1446هـ.

خسوف القمر 14 رمضان 2025

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يشهد العالم الجمعة 14 رمضان، خسوفًا كليًا للقمر، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، وتُعتبر هذه الظاهرة فلكية نادرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتم الظل الأرضي بشكل كامل على القمر في ظاهرة فلكية تحدث في فترات متباعدة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية بشكل قاطع أنه لا يمكن رؤية خسوف القمر في مصر. ومع ذلك، يمكن متابعة الظاهرة في بعض المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوث الخسوف، والتي تشمل، أوروبا وجزء كبير من آسيا وجزء من أستراليا وجزء كبير من أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية

أشار المعهد إلى أن إجمالي مدة الخسوف ستكون حوالي 6 ساعات و3 دقائق منذ بدايته وحتى نهايته.

كسوف جزئي للشمس – 29 مارس 2025

بعد 15 يومًا فقط من الخسوف، تشهد الكرة الأرضية كسوفًا جزئيًا للشمس يوم السبت 29 مارس 2025، ويتزامن توقيته مع اقتران شهر شوال لعام 1446هـ.

- نسبة تغطية قرص الشمس بالقمر: 94% عند الذروة.

- مدة الكسوف الجزئي: 3 ساعات و53 دقيقة تقريبًا.

- أماكن الرؤية: سيكون الكسوف مرئيًا في أوروبا، شمال آسيا، شمال غرب أفريقيا، أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الأطلسي، والقطب الشمالي.