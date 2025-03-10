خصم 25% من مقابل تقنين أوضاع مصانع شق الثعبان في حالة السداد الفوري

كتب- محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة في إطار سعيها لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين، قررت منح المستثمر الذى يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا ٢٥% من قيمة المبلغ، مع إعفاءه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه.

ويسري هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

ودعا محافظ القاهرة، المستثمرين بالمنطقة، لسرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من هذا القرار الذي سيسري لمدة ٦ أشهر فقط كمهلة نهائية للاستفادة من التخفيض.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي الخاص بمنطقة شق الثعبان وذلك في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتقديم خدمات تقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم تدريب الموظفين على المنظومة الجديدة والتي ستساعد في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث سيتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، وسيتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

رافق محافظ القاهرة في جولته، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، والعميد ماجد فوزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، واللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وعدد من قيادات المحافظة.



وكان محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت في شق الثعبان، ليتولى التنسيق مع الجهات والوحدات الإدارية والإدارات والجهات التابعة لتقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة على الوجه الأكمل، والإسراع في عمليات تقنين الأوضاع بها، مع التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتذليل استخراج التراخيص اللازمة للمصانع والمنشآت المقامة بالمنطقة، وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، ومتابعة مدى التزام تلك المنشآت بالتراخيص الصادرة لها.

وأكد محافظ القاهرة، استئناف العمل في تلقي طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة وتوفير كافة الخدمات بها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.

وأكد محافظ القاهرة، أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 ملايين متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي 2525 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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