مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازات الوضع للمرأة العاملة

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 مرات إلى مرتين، كما اقترح النائبان طلعت عبد القوي ومحمد عطية الفيومي، حيث أبقى المجلس على النص الوارد في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

مناقشات حول تنظيم النسل وتأثير الإجازات على العمل

برر النائبان اقتراحهما بأن تحديد إجازة الوضع بمرتين فقط يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

كما أوضحا أن هذه الإجازات ليست امتيازات للمرأة بقدر ما تؤثر على فرصها في العمل بالقطاع الخاص، مما قد يؤثر على خطة الدولة لضبط النمو السكاني.

الحكومة: صحة المرأة والطفل أولوية

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المصلحة المحمية في هذه المادة هي صحة المرأة والطفل، مشددًا على أن النص الحالي يتماشى مع البنية التشريعية في قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، ما يعزز حماية حقوق المرأة العاملة.

تفاصيل المادة 54 من قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة 54 التي تنص على:

- للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة قبل وبعد الوضع، على ألا تقل الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.

- يشترط تقديم شهادة طبية تحدد موعد الولادة المتوقع.

- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

- لا يجوز للعاملة الاستفادة من هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- التزامات صاحب العمل والتأمين الاجتماعي

- يتحمل صاحب العمل جزءًا من الأجر خلال الإجازة، على أن يتم خصم التعويض المقرر من التأمينات الاجتماعية وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

حقوق إضافية للمرأة الحامل في العمل

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.

- منع تكليف الحامل بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

حماية حقوق المرأة العاملة

يشدد القانون الجديد، على حماية حقوق المرأة العاملة، مع الحفاظ على التوازن بين دعمها في العمل وضمان استمرارية سوق العمل، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأمهات العاملات.

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