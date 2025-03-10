التضامن: توفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية.. ودعم مالي للأسرة

كتب- محمد سامي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلًا عن دعم الأسرة بمبلغ 2000 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر.

كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وتخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

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