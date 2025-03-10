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أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:30 ص الإثنين 10 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 25 درجة بينما السواحل الشمالية 22 درجة والمناطق الجنوبية من 26 إلى 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 14 درجة.

وأوضحت الهيئة أن أهم ظاهرة جوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تتكون في الصباح الباكر وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الطقس الشبورة المائية
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