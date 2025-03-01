انطلاق أولى حلقات "أجمل ناس" لعمرو الليثي على شاشة "الحياة"

كتب- عمرو صالح:

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «أجمل ناس» للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المُذاع على شبكة تليفزيون الحياة، والتقى خلالها «الليثي» مع «أبطال رمضان» أي العمال الذين يعملون في «نهار وليل رمضان».

وخلال الحلقة التقى «الليثي»، مع «كنفاني» بمحافظة الجيزة، ويُدعى شوقي إبراهيم، والذي كشف تاريخ الكنافة في مصر، والتي تعود للعصر العثماني، ثم وضّح أنواعها ومكوناتها بالتفصيل.

بعد ذلك أجرى الدكتور عمرو الليثي، مسابقة مع عدد من العاملين مع شوقي إبراهيم، حصل فيها الفائزين على مبلغ مالي قيمته 2000 جنيه لكل فائز، وكانت أبرز أسئلتها حول اسم الحشرة التي ذُكرت في القرآن الكريم وأماكن وجود المعاميع واللغاليغ والترابيس في جسم الإنسان وجمع كلمة عندليب.

ينقسم برنامج «أجمل ناس» إلى فقرتين، الأولى هم «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».

يذاع برنامج «أجمل ناس» يوميا خلال شهر رمضان في الساعة 6:30 بعد الإفطار والإعادة 4:45 قبل أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.

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