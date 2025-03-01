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آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. ومصير جولاته الدعوية

01:03 م السبت 01 مارس 2025

الدكتور أحمد عمر هاشم

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كتب- محمد نصار:

كشفت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، آخر تطورات حالته الصحية، ردًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وقالت الصفحة، في بيان، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة ويواصل جولاته الدعوية خلال الفترة المقبلة.

ونفت صحة ما تردد في وسائل الإعلام، مؤكدة أن الصور المنتشرة كانت جراء تدافع المصلين والمحبين نحوه لتقديم التحية والسلام وقام فضيلته بإلقاء خاطرة التراويح بمسجد سيدنا الحسين، أعقبها عقد لقاء على الهواء مباشرة بقناة الحياة برحاب مسجد سيدنا الحسين.

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