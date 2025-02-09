50 كاميرا.. مدير لجنة مصر للأفلام يكشف تفاصيل تصوير فيديو اليوتيوبر مستر بيست بالأهرامات

كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، تفاصيل تصوير اليوتيوبر العالمي مستر بيست، حلقة أهرامات الجيزة.

وقال "بدوي"، لمصراوي، إننا تلقينا طلبًا من إحدى شركات الإنتاج المصرية لتصوير فيديو لليتيوبر العالمي مستر بيست بمنطقة أهرامات الجيزة باعتبارها إحدى المناطق السياحية المعروفة لدى شعوب العالم.

وأضاف: "على الفور قمنا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتصوير الفيديو وإنهاء الإجراءات اللازمة"، موضحًا أن مدة التصوير فيديو اليوتيوبر استغرقت 5 أيام، مشيرا إلى أن التصوير كان بمنطقة أبوالهول ومقابر الأوزيري و العمال و أمُري.

وأشار إلى أن الفنيين القائمين على عملية التصوير تنوعوا بين طاقم اليوتيوبر الأجانب والمتخصصين من الشركة المصرية المقدمة للطلب، موضحًا أنهم استخدموا 50 كاميرا لتصوير الفيديو.

ولفت "البدوي"، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الـ 4 سنوات الأخيرة في التسويق للمناطق السياحية وغيرها من المناطق الصالحة للتصوير في مصر، موضحا أنه تم تصوير 70 فيلمًا أجنبي الفترة السابقة.

وكان فيديو اليوتيوبر مستر بيست بمنطقة الأهرامات قد حقق أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من 14 ساعة.



اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. طوارئ بالقاهرة استعدادًا لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة