الصغرى 6 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكد الهيئة أنه يوجد أمطار على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 17 درجة، والوجه البحرى 16 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة، والمناطق الجنوبية 21 درجة.