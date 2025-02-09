إعلان

الصغرى 6 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

09:28 م الأحد 09 فبراير 2025

طقس مائل للبرودة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكد الهيئة أنه يوجد أمطار على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 17 درجة، والوجه البحرى 16 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة، والمناطق الجنوبية 21 درجة.

476432362_1024516633040237_4582580372811553308_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس مائل للبرودة رياح أمطار شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس غدا الإثنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل