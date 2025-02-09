المخرج رامي روماني يكشف مدة تصوير فيديو مستر بيست بالأهرامات

كتبت- داليا الظنيني:

كشف رامي روماني، عالم المصريات والمخرج المصري العالمي، عن أمنيته في تقديم عمل مميز للدولة المصرية من خلال المونتاج والإخراج، وهو ما تحقق بالفعل.

قال روماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه عرض على اليوتيوبر الشهير مستر بيست فكرة تصوير فيديو في الأهرامات، وقد قوبلت الفكرة بالموافقة.

وأوضح روماني أنهم قضوا حوالي 6 أيام في تصوير وإعداد الفيديو، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للمواقع المراد تصويرها، وتلقوا مساعدة كبيرة من المسؤولين الذين سهلوا لهم مهمتهم، لافتًا إلى أن مستر بيست يعشق المغامرات، خصوصًا في المواقع الأثرية، وأنه كان منبهرًا بالأهرامات.

وأشار روماني إلى وجود مقبرة مدفونة تحت نفق يمتد إلى 300 قدم تحت الأرض بعد أبو الهول، معترفًا بأنه كان قلقًا قبل بدء التصوير بسبب الدعاية السلبية عن مصر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وختم روماني أن مستر بيست تواصل معه مؤخرًا وأخبره أن الفيديو الذي تم تصويره في الأهرامات سيحقق أرقام مشاهدة مرتفعة، متجاوزًا فيديو آخر شهير لكرستيانو رونالدو، كما أكد أن تصوير الفيديو لم يؤثر على حركة السياحة، حيث استمر تدفق السائحين بشكل طبيعي.

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