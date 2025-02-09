وزير العمل: تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية لدعم العمال

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

من جانبه، قال وزير العمل، إن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأضاف "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، قريبًا.

وأضاف وزير العمل، أن الكتاب الدوري سيشمل القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكد وزير العمل، أنه لن توجد استثناءات لأي منشأة في القطاع الخاص، باستثناء الجمعيات فقط وستكون من خلال وزارة التضامن.

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