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ينتظر مشروعًا جديدًا.. لجنة مصر للأفلام: مستر بيست حقق نجاحًا ساحقًا بفيديو الأهرامات

07:10 م الأحد 09 فبراير 2025

مستر بيست

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كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، عن تفاصيل الفيديو الذي قام بتصويره مستر بيست عن الأهرامات، والذي حقق ملايين المشاهدات في ساعات معدودة.

وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك تنسيقًا مثمرًا مع فريق مستر بيست، حيث يشهد المشروع رد فعل قوي، ويجري التخطيط لمشروع آخر في مصر خلال هذا العام.

وأشار بدوي إلى أن أي شخص يرغب في تصوير أفلام في مصر يحتاج لتقديم طلب يتم دراسته للحصول على التصريح اللازم، حيث تُعالج الموافقات بسرعة رغم أن التنسيق مع الجهات المعنية قد يستغرق بعض الوقت، خاصة بالنسبة للأجانب.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع القوات الجوية ووزارة الدفاع ووزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية.

وتوقع مدير عام لجنة الأفلام، أن يصل عدد مشاهدات الفيديو إلى 200 مليون مشاهدة، مشيرًا إلى أن مصر استضافت أكثر من 70 عملًا خلال الفترة الماضية.

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مستر بيست الأهرامات لعنة الفراعنة
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