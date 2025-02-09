وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية ركيزة أساسية في إعداد قيادات المستقبل

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الاتحادات الطلابية في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم القيادية، مشيرًا إلى أنها تُعد ركيزة أساسية في إعداد جيل واعٍ من القيادات القادرة على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة. وشدد الوزير على حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز قيم التعاون والعمل الجماعي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، تنظم جامعة أسيوط، غدًا الإثنين، فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من 26 جامعة مصرية. ويهدف الملتقى إلى تنمية المهارات القيادية للطلاب، وتعزيز التواصل بين رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية لدعم العلاقات والروابط بينهم.

تتضمن الفعاليات لقاءً مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في محاضرة بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي"، إلى جانب عدد من المحاضرات لكبار الشخصيات والرموز الوطنية، بالإضافة إلى لقاءات طلابية متنوعة. وتُختتم فعاليات الملتقى يوم الأربعاء 12 فبراير بحفل تنصيب الاتحاد.

يقام الملتقى تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة مديحة درويش، منسق الملتقى ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام رعاية الطلاب.

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