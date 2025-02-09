الأمير رحيم.. من هو وريث كريم أغا خان على عرش الإسماعيليين؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بات رحيم الحسيني، الأغا خان الخامس لطائفة الإسماعيليين حول العالم، وذلك عقب وفاة والده كريم الحسيني أغا خان.

الأمير رحيم الحسيني، البالغ من العمر 53 عاما، سيكون الإمام الخمسين للإسماعيليين، وفقا لوصية والده، الذي توفي، الثلاثاء، في البرتغال.

والإسماعيليون هم طائفة إسلامية شيعية تقدس عددًا من الأئمة، بما في ذلك الإمام إسماعيل الذي توفي عام 765 م. ويبلغ عددهم في جميع أنحاء العالم حوالي 15 مليون نسمة، بما في ذلك 500 ألف في باكستان. وتوجد أيضًا أعداد كبيرة منهم في الهند وأفغانستان وأجزاء من أفريقيا.

ويرى أتباع الأغا خان أن نسبه يعود للنبي محمد ويتم التعامل كرئيس دولة.

وتولى الأمير الراحل كريم آغا خان منصب إمام المسلمين الإسماعيليين خلفاً لجده في عام 1957م وعمره 20 عاماً. وتوفي محاطًا بعائلته في لشبونة بالبرتغال، مقر الإمامة الإسماعيلية.

من هو رحيم الحسيني أغا خان؟

الأغا خان الجديد هو الابن الأكبر لوالده الراحل وبيجوم سليمة، عارضة الأزياء البريطانية السابقة التي اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها من سارة كروكر بول.

ولد رحيم الحسيني في 12 أكتوبر 1971، وتلقى تعليمه في أمريكا، ودرس الأدب المقارن في جامعة براون.

ويشارك رحيم، الذي يقيم في سويسرا، بشكل كبير في شبكة الجمعيات الخيرية والوكالات التي ساهم والده في تأسيسها.

ووفقا لموقع شبكة الآغا خان للتنمية، فقد خدم الأمير رحيم في العديد من مجالسها، وهو يرأس حاليا لجنة البيئة والمناخ.

وذكر الموقع الإلكتروني للشبكة أن "الأمير رحيم كان مهتما بشكل خاص بجهود شبكة الآغا خان للتنمية لحماية البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ"، مضيفا أنه كان مهتما أيضا بالعمل "الذي يعالج احتياجات أولئك الذين يعيشون في أشد حالات الفقر".

لدى الأمير رحيم ولدان من زواجه من عارضة الأزياء الأمريكية السابقة كندرا سبيرز (الأميرة سلوى)، هما: الأمير عرفان (مواليد 2015)، والأمير سنان (مواليد 2017).

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