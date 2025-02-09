رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتطبيق المرحلة الثانية من "التأمين الشامل"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع إنفاق 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف مدبولي: "نقف اليوم أمام مرحلة جديدة بمسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية والتي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية لضم العديد من المحافظات المليونية".

وتابع: "هذا يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة من خلال تطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية وتعزيز التكامل بين مختلف المستويات الصحية".