الأكثر استهلاكًا.. أبرز ٣ أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء

كتب - محمد صلاح

يمثل الاستخدام المتزايد لبعض الأجهزة الكهربائية في فصل الشتاء عقبة كبيرة أمام الموطنين، خاصة لما يترتب عليه من ارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

يستعرض "مصراوى" خلال التقرير التالي أبرز 3 أجهزة تُسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء التي تأتي في مقدمتها:

الدفاية الكهربائية

تعتبر الدفاية من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء خلال فصل الشتاء، لاعتماد بعض المواطنين عليها لمواجهة الطقس البارد، ما يؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الفترة الحالية، لذلك يجب عدم استخدامها بكثرة خلال فصل الشتاء.

السخان الكهربائي

من ضمن الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء، فهو يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، نتيجة لتشغيله طوال اليوم، نظرا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، بالتالي يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء الشهرية.

الغلاية الكهربائية:

لم تقتصر الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء عند هذا الحد، لكن جاءت من ضمنها الغلاية الكهربائية، إذ يتم استخدامها بشكل مُستمر عند تحضير المشروبات الساخنة، مثل الشاي والزنجبيل والنسكافية، وغيرها من المشروبات.

وتستهلك 310 كيلو وات في الشهر الواحد، ما يتسبب في زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء، لذلك ينصح جهاز حماية المستهلك بفصل التيار من مصدر الكهرباء بشكل كامل بعد الاستخدام.

نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء

ولتجنب زيادة استهلاك فاتورة الكهرباء، قدّم جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح، التي يجب على المواطنين اتباعها منها:

- استخدام المصابيح المُوفرة والابتعاد عن المصباح العادي.

- عدم إنارة اللمبات الكهربائية في فترة النهار.

- تشغيل السخان الكهربائي قٌبل الاستخدام بنصف ساعة فقط.

- عدم تشغيل الدفاية الكهربائية بشكل مٌتواصل لأنها تسبب زيادة كبيرة.

- يجب تشغيل غسالة الملابس مرة بكميات ملابس بدلا من مرات كثيرة بكميات قليل.

- تجنب ترك باب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة فصل الفيشة عن جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب والتلفزيون والهاتف المحمول فصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية مثل الهاتف المحمول.