هشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ حوالي 27 مليار دولار، إذ يتم توزيعها كالآتي: بنية تحتية وخدمات بتكلفة 4 مليار دولار، خدمات تعليمية وصحية وترفيهية بتكلفة 3 مليار دولار، وغير ذلك من إنشاء 2000 وحدة سكنية.

وقال هشام طلعت مصطفى خلال تصريحات لـ الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على "mbc مصر": "إذا كان ترامب يُريد استثمار 2 تريليون دولار على الناحية الثانية، نقول بها شكرًا، ونريد فقط 27 مليار دولار، لإنشاء مجتمعا متحضرا لهؤلاء الأشخاص يعيشون فيه، وإذا تم ذلك فسيتم حل القضية حتى لصالح إسرائيل، لأن المواطن إذا شعر بوجود عيشة كريمة سيقل الاحتقان وتهدأ الأجواء".

وأضاف: "يُمكن أن يتم توزيع إعمار غزة على ٥٠ شركة، تُنشئ كل شركة ٢٠٠ وحدة سكنية، وهو موضوع يتم بسهولة ويجب أن تدخل الشركات العربية بجانب الشركات المصرية لأنها لن تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بمفردها".