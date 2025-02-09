راتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغرب

كتب- محمد أبو بكر:

كشف عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، عن تعرض رابط التقديم على وظائف الممرضات في المغرب إلى مشكلة تقنية نظرًا لوجود "ضغط".

وقال "خضر"، إن الوزارة وفرت إيميلًا بديلًا للرابط في وظائف ممرضات المغرب، يمكن تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة عليه، وهو كما يلي:

Mariam.Mekawy@rawaj-hcm.com

يذكر أن محمد جبران، وزير العمل، أعلن اليوم السبت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب.

وقال "جبران"، إن هذه الفرص مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، وذلك بمرتب 100 دولار شهريًا، و200 دولار بدل سكن.

ودعا وزير العمل الفتيات الحاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم، ولديهن خبرة من 4 إلى 6 سنوات في تخصصات (التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام)، ويجدن اللغة الإنجليزية بقدر مقبول، بسرعة التقدم والحصول تلك الفرصة.

وقال جبران إن الوزارة تعلن بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كافة القطاعات وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، مؤكدًا على المتابعة الدورية لتلك الفرص التي يتم توفيرها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تلك الفرص تأتي تلبيةَ لاحتياجات شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية والتي ترغب في توفير فرص عمل من الكوادر الطبية المصرية للعمل بمجموعة "اكد ايطال" بالمملكة المغربية، على أن يتم التقديم من اليوم السبت الموافق 8-2-2025 ولمدة 10 أيام.

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