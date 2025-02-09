100 ساعة لأشهر يوتيوبر في العالم داخل الأهرامات تُبهر الملايين.. ما القصة؟

كتب- محمد شاكر:

أطلق اليوتيوبر الشهير مستر بيست، حلقة جديدة من برنامجه الشهير، بعنوان قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات، على موقع "يوتيوب"، وحققت مشاهدات قياسية في غضون ساعات معدودة تخطت الـ6 مليون مشاهدة، فيما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه".

وكشف مستر بيست عن انبهاره الشديد بالتجربة، مؤكدًا أنها أعظم مغامرة خاضها على الإطلاق، ولم يشهد مثيلًا لها من قبل.

ورافق مستر بيست، عددا من أهم علماء المصريات على رأسهم الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، الذين أكدوا بالأدلة التي لا تدع مجالا للشك لمتابعي اليوتيوبر الأشهر عالميًّا، أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات، كردٍ واضحٍ على كل المشككين في هذه الحقائق الراسخة عبر آلاف السنين.

وشكر مستر بيست، السلطات المصرية، التي سمحت له بهذه التجربة الفريدة، كما وجه التحية للشعب المصري الرائع على حسن استضافته، قائلا: "تحية خاصة لهذا البلد، إنكم حقا رائعون".

القصة الكاملة لأزمة تأجير الأهرامات

وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة لأزمة تسجيل هذه المغامرة المثيرة لليوتيوبر الأشهر بسبب ذلة لسانه بعد تصريحات له حول تأجير الأهرامات لمدة 100 ساعة مما أثار جدلا واسعا على مستوى العالم..

هذا الأمر دفع وزارة السياحة والآثار إلى إصدار بيان رسمي ردا على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast بتأجير منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة.

وقالت الوزارة في بيانها: هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة، وكل ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمراً غير منطقياً وغير وارد بأي شكل من الأشكال، موضحة أن هذا اليوتيوبر لم يقم بتأجير المنطقة وإنما ما حدث هو مجرد حصوله على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، كما أنه قد انتهى من أعمال التصوير بالكامل ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة.

وأوضحت أن هذا التصوير جاء في ضوء قيام اليوتيوبر بتصوير سلسلة أفلام قصيرة (فيديويهات) داخل المنطقة وهو ما يعد ترويجاً سياحياً لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.

وأضافت الوزارة: قمنا باتباع كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، حيث كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الأهرامات كانت تعمل بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية، وأنه لم يتم غلق المنطقة خلال مدة تصوير اليوتيوبر كما أُشيع.

مغامرات غير مسبوقة في حلقة ميستر بيست عن الأهرامات..

وجاءت الحلقة في شكل مغامرة استكشافية غير مسبوقة داخل الأهرامات الثلاثة، حيث قام مستر بيست وفريقه بالوصول إلى أعماق 30 مترًا أسفل الأرض، تضمنت غرف دفن قديمة يُعتقد أنها كانت تضم جثامين الفراعنة، بتقنيات تصوير ومونتاج متقدمة ومبهرة للغاية.

حيث جمع مستر بيست بين الترفيه والإثارة والمسابقة لمعرفة واستكشاف مزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ومنها دفن لعبة للمستقبل ثمنها عشرة آلاف دولار، كما أثار فضول الجمهور بتساؤلات حول الكائنات الفضائية ودورها المزعوم في بناء الأهرامات.

وحرصا من اليوتيوبر الشهير على استقطاب الجمهور العربي، تمت ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية الفصحى، وهو ما يتوقع أن يساهم في جذب مزيد من السياح إلى الأهرامات.

مستر بيست يثير الجدل بحلقة قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات..

تشتهر فيديوهات مستر بيست بحجم إنتاجها الضخم، وتتضمن تحديات بملايين الدولارات، ومبادرات خيرية، وتجارب استثنائية تحدث مرة واحدة في العمر. سواء كان ذلك إعادة بناء مجتمعات بأكملها أو تنفيذ إنجازات قياسية، فإن محتواه يواصل دفع حدود الإبداع مع إحداث تأثير حقيقي في العالم.

وقد منحت لجنة مصر للأفلام تصاريح تصوير خاصة لمشروع مستر بيست لدعم إمكانيات تعزيز السياحة المصرية وترسيخ مكانة أهرامات الجيزة كوجهة رائدة للإنتاج الإعلامي العالمي. كما قدمت السلطات الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.