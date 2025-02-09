لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان

كتب- محمد صلاح:

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يستعد المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال عادات وتقاليد متوارثة تتطلب زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الميكرويف والثلاجة والمكنسة الكهربائية والسخان وغيرها من الأجهزة، نظرًا لتحضير الأطعمة المختلفة والحلويات والمقبلات وغيرها.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير عدة نصائح لتجنب ارتفاع الفاتورة خلال شهر رمضان وتلاشي الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في حدوث هذا الأمر.

خطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهر رمضان المبارك

هناك العديد من النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها عند استخدم الأجهزة المنزلية بكثرة في شهر رمضان المبارك، ومنها عدم إنارة المصابيح في فترة النهار، ويفضل الاعتماد على ضوء الشمس كما يجب عدم ترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية ويفضل شراء اللمبات الموفرة للطاقة، وفقًا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

استخدام المياه الساخنة أثناء غسل الملابس:-

من ضمن الخطوات التي يجب على الأشخاص اتباعها لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهر رمضان المبارك، هي تجنب استخدام المياه الساخنة أثناء غسل الملابس التي تكون متسخة للغاية، لأنها تستهلك من الكهرباء، لذلك يفضل استخدام المياه الباردة، ومن الضروري أيضا فصل الكهرباء عن الغسالة وغيرها من الأجهزة المنزلية حال عدم استخدام.

- لم تقتصر الخطوات التي تساعد على التقليل من استهلاك الكهرباء في شهر رمضان المبارك عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمنها هي عدم ترك باب الثلاجة مفتوحًا، لذلك من الضروري التأكد من غلق الباب جيدا لتنجب تسرب الهواء البارد من داخلها وأيضا دخول هواء ساخن إليها.

- يفضل أن يتم ترتيب الأطعمة جيدا في الفريزر وذلك من أجل تقليل خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة، كما أنها يفضل أن تكون ممتلئة تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

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