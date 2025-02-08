الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان

كتب-عمرو صالح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير/ كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان، بمحافظة أسوان.



ونعى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأمير كريم آغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة آغا خان للتنمية وأشاد بالدور الرائد لشبكة آغا خان، ومنها مؤسسة أم حبيبة، والتي قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلي على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل آغا خان وزوجته البيجوم أم حبيبة لأسوان.



وأشار المحافظ في نعيه إلى دعم شبكة الآغا خان لخطة المحافظة من أجل رفع المستوى الصحي والمعيشي لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية، وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر، مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي في إحداث التنمية الشاملة.

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