وزيرة التنمية المحلية تشارك في تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي

الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، في حفل تدشين قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي.

جاء ذلك بحضور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، مع البابا تواضروس الثاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، في وضع حجر الأساس لمبنى الخدمات التابع للكنيسة.

من جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض، بالشكر لقداسة البابا تواضروس على دعوتها للمشاركة في تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية تعيش أفضل فترة في تاريخها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق المواطنة وحرية العقيدة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصري.

اقرأ أيضًا:

الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطق

فرص عمل للتمريض براتب 1000 دولار شهريًا -تفاصيل