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استئناف محاضرات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم جامعة القاهرة

12:21 م السبت 08 فبراير 2025

الدكتور أحمد عبده الشريف

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كتب- عمر صبري:


أكد الدكتور أحمد عبده الشريف، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، استئناف المحاضرات اعتبارًا من اليوم السبت 9 فبراير، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وفقًا للخطط الدراسية المعتمدة.


وأوضح عميد الكلية، أنه تم الانتهاء بنجاح من تسجيل طلاب المستوى الأول والثاني، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال تسجيل طلاب المستويين الثالث والرابع لضمان التحاق الجميع بالمقررات الدراسية دون أي عوائق.


وأشار إلى أن إدارة الكلية قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة أكاديمية مناسبة تسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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الدكتور أحمد عبده الشريف الفصل الدراسي الثاني كلية العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة
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