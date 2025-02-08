"أعشق الفلسفة".. ياسمين الخيام: أنا فاشلة في الرياضيات وهذه عقدتي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

‏‎قالت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة بياسمين الخيام إنها عملت فترة ليست وجيزة في مجلس الأمة قبل أن يتحول إلى مجلس الشعب ثم النواب حاليا موضحة أنها كانت ولا زالت تكره مادة الحساب ولا تحب أن تقوم بشراء شئ وتسأل عن ثمنه، حيث أن لديها عقدة من الأرقام.

‏‎وأضافت "الخيام"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنها كانت تحب مادة الفلسفة حيث أنها تشجع على التفكير في الله والتدبر في مخلوقاته وأحوال الدنيا وهذا الأمر يعطي شيئا من الرضا والسمو مؤكدة أن السبب في حبها للفلسفة كانت الأستاذة التي تدرس لها هذه المادة وهي أستاذة سعاد لذلك تخصصت في الجامعة عند الالتحاق بكلية الآداب بقسم الفلسفة وعلم النفس.

‏‎وأشارت ياسمين الخيام، إلى أن الفلسفة تعتبر تفكر وعبادة وقراءة في المذاهب المختلفة مؤكدة أن أباها كان يخيرها دائما ولا يجبرها على شئ حيث كان يعطيها مساحة من الحرية، وفي نفس الوقت كانت لا تجرؤ على مخالفته حيث كانت تقوم بإقناعه.

‏‎وأوضحت الخيام أن والدها الشيخ القارئ محمود خليل الحصري كان لديه هيبة ووقور وابتسامته مشرقه ومتواضع إلى حد كبير ولا يحب أن يسمع بكاء أحد من أسرته مضيفة أنها كانت متعلقة به بدرجة كبيرة لكن كان فيه مساواة عند أبيها بين الولد والبنت مضيفة أن أباها كان رجلا حكيما ويستوعب المواقف بسلام.

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