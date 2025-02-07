مستشارة شيخ الأزهر: المرأة المسلمة تلعب دورًا محوريًا في حماية القيم الأسرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم، محاضرة علمية بجامعة حامكا المحمدية في إندونيسيا، تحت عنوان "المرأة المسلمة ودورها في حماية القيم الأسرية في ظل التحديات المعاصرة"، وذلك في إطار زيارتها العلمية والدعوية إلى الجمهورية الإندونيسية.

وتناولت المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في العصر الحديث، ومنها العولمة والانفتاح الثقافي، وتأثير وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً أن المرأة المسلمة يقع على عاتقها دور أساسي في تعزيز القيم الأسرية، ونشر الوعي، وترسيخ مبادئ التربية الأخلاقية السليمة داخل المجتمع.

واستعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي نماذج ناجحة لنساء أسهمن في بناء مجتمعاتهن من خلال التمسك بالقيم الإسلامية وتعزيز الاستقرار الأسري، مشددةً على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية لتعزيز الهوية الإسلامية لدى الأجيال الناشئة.

وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن شكرها لإدارة الجامعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدةً حرص الأزهر الشريف على توثيق العلاقات العلمية والثقافية مع المؤسسات الأكاديمية حول العالم، بما يعزز دور العلم في نهضة المجتمعات الإسلامية.

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