فرص عمل جديدة بالخارج برواتب تصل إلى 72 ألف جنيه شهريًا.. أكثر من 2300 تخصص متاح

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، عن فتح باب التقديم لـ 2305 فرصة عمل في 23 تخصصًا لصالح إحدى شركات المقاولات بدولة عربية، برواتب تتراوح بين 28 ألف جنيه و72 ألف جنيه مصري وفقًا لطبيعة الوظيفة.

تخصصات فرص العمل بالخارج والوظائف

وبحسب بيان "العمل"، فإن الشركة الطالبة فرص عمل بالخارج والوظائف توفر السكن والمواصلات لموقع العمل، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل:

400 نجار مسلح.

400 حداد مسلح.

400 مبيض محارة.

200 نقاش.

100 كهربائي.

700 عامل عادي.

40 سائق معدات ثقيلة (تراكتور - حفار - نساف - تريلا).

4 فنيين جودة خرسانة.

2 كهربائي محطات.

4 مشغل محطات خرسانة.

6 مشغل محطات بامب.

3 ميكانيكي محطات.

6 فني مختبر.

4 فنيين تربة معمل خرسانة.

1 مهندس برامج (خبرة من 5 إلى 10 سنوات).

3 ميكانيكي معدات ثقيلة.

6 مهندسين مدنيين.

4 مهندسي تكاليف (خبرة من 5 إلى 10 سنوات).

5 محاسبين بشركات المقاولات.

2 فني شبكات تقنية (IT).

6 مدخل بيانات.

6 أمناء مخازن.

3 ميكانيكي هيدروليك.

رابط التقديم على وظائف بالخارج

وأكدت الوزارة أن التسجيل في فرص العمل والوظائف متاح عبر رابط إلكتروني مخصص، اضغط هنا.