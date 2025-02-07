دراسة لتغيير توصيف مناخ مصر.. خبيرة تُفجر مفاجأة: الشتاء أصبح أقصر وأكثر برودة

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة التغيرات المناخية والبيئة، أن مصر تمر بعصر مناخي جديد منذ العام الماضي، حيث أصبحت فترة فصل الشتاء أقل زمنًا لكنها أكثر برودة، مع زيادة في موجات السقيع والأمطار بدءًا من الأعوام المقبلة.

الشتاء أصبح أقصر وأكثر برودة

وأوضحت العوضي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا النمط المناخي سيستمر خلال السنوات القادمة، وسينعكس على فصل الصيف ليصبح أطول وأكثر حرارة.

وأضافت خبيرة التغيرات المناخية والبيئة، أن المناخ في مصر أصبح أكثر جفافًا، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وزيادة شدتها، في مقابل تقلص مدة الشتاء مع زيادة برودته وصقيعه.

وفي نفس السياق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك دراسة قائمة حاليًا لإعادة النظر في توصيف مناخ مصر، والذي كان يصنف سابقًا بأنه "حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاءً".

وأوضحت غانم، في تصريحات لمصراوي، أن التغيرات المناخية أثرت على الأحوال الجوية في مصر، مما يستدعي مراجعة هذا التصنيف، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الوضع المناخي الحالي، مع إمكانية تحديث التوصيف الرسمي بناءً على تحليل بيانات الطقس خلال العقود الماضية والمقبلة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد وصف نهائي حتى الآن.

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