السياحة في مصر تحقق إيرادات تصل لـ15.3 مليار دولار في 2024.. (تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن السياحة في مصر تسير وفق خطة جيدة رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها، موضحًا أنه في عام 2024، وصل عدد السياح إلى أكثر من 15 مليون و700 ألف سائح، فيما بلغت الإيرادات 15 مليارًا و300 مليون دولار، وهو رقم جيد.

التسويق للمنتج السياحي المصري

وأضاف "هزاع"، في تصريحات له، أن الهدف كان الوصول إلى 17-18 مليون سائح، وهو الحد الأقصى بناءً على عدد الغرف الفندقية المتاحة، لكن من المتوقع تحقيق هذا الرقم في 2025 بفضل توافر 228,000 غرفة فندقية بالإضافة إلى رحلات الشارتر والمشروعات الجديدة.

وأكد هزاع أن التسويق السياحي شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة ووزارة السياحة والقطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة، حيث يتم المشاركة في المعارض الدولية لزيادة جذب السياح، كما أشار إلى أن توافر الفنادق والشقق الفندقية سيسهم في استيعاب السياح الزائدين خلال فترات الذروة، موضحًا أن أنماط السياحة تختلف حسب البلدان، حيث يأتي السياح من الصين والهند وآسيا في أوقات مختلفة عن السياح الأوروبيين.

الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت على تدفق السياح

وأشار إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت على تدفق السياح من البلدين، لكن السوق السياحي المصري استقبل سياحًا من دول أخرى نتيجة الاستراتيجيات المتبعة والخطط الهادفة إلى السياحة المستدامة.

مصر ستشارك في أكبر بورصة سياحية في العالم ببرلين مارس المقبل

وذكر أن مصر شاركت في بورصة السياحة الدولية في إسبانيا من 22 إلى 26 يناير، وتم توقيع عقود مع منظمي الرحلات، وستشارك أيضًا في أكبر بورصة سياحية في العالم في مارس في برلين، حيث سيتم عرض مصر في جناح كبير، مما يعزز فرص توقيع عقود مع وكلاء السياحة في الخارج.

مشاريع فندقية جديدة

وأوضح هزاع أن هناك مشاريع فندقية جديدة مثل فندق مبنى التحرير الذي يضم 500 غرفة، مما سيراعي زيادة الطلب خلال الشتاء المقبل، بالإضافة إلى أن مركز القاهرة سيصبح منطقة جذب سياحي رئيسية.

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