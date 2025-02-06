كيف تخطط الحكومة لتحويل الساحل الشمالي لمقصد سياحي عالمي طوال العام؟

كتب- محمد أبو بكر:

تستهدف مصر تطوير منطقة الساحل الشمالي لتكون وجهة سياحية عالمية تمتد طوال العام، وليس فقط خلال فصل الصيف.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تطوير الساحل الشمالي الغربي وتعزيز جاذبيته السياحية، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين السياحيين لمتابعة تقدم مشروعات التنمية في المنطقة.

تنمية الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق رؤية الدولة في تنمية الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف زيادة أعداد السائحين وزيادة الإقبال على المنطقة طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف.

وأوضح "مدبولي"، أن التكامل بين المشروعات المختلفة يعد أساسًا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ممشى على البحر يربط بين المشروعات السياحية، مع ضمان إقامة مرافق فندقية متكاملة في كل مشروع.

تكامل المشروعات التجارية والسياحية في المنطقة

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء، على أهمية تكامل المشروعات التجارية والسياحية في المنطقة، بهدف تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، موضحًا أن هذه المشاريع يجب أن تشمل بنية أساسية متطورة وفنادق قادرة على استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين.

من جانبه، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خطة الوزارة للتنمية العمرانية في الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وتوجهات الوزارة لتطوير هذه المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء، بتكليف مكتب استشاري لوضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير الساحل الشمالي وتحقيق الأهداف المنشودة.

الساحل الشمالي يعتمد على السياحة الشاطئية والقطاعات المرتبطة

في سياق متصل، أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن الساحل الشمالي يعتمد بنسبة 90% على السياحة الشاطئية، لكنه يمتلك فرصًا كبيرة للربط بينه وبين قطاعات سياحية أخرى، مثل السياحة البيئية والعلاجية.

وأوضح "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن مصر تستهدف تطوير منطقة الساحل الشمالي لتكون وجهة سياحية عالمية تمتد طوال العام، وليس فقط خلال فصل الصيف، من خلال تطوير مدينة العلمين الجديدة فهي ليست مجرد وجهة صيفية، بل يمكن أن أصبحت صالحة للسياحة على مدار العام، خاصة بعد إنشاء جامعة العلمين والمشروعات السكنية الكبرى، مما يعزز مكانتها كمدينة عالمية.

دور البنية التحتية في جذب الاستثمارات

وأضاف الخبير السياحي، أن تطوير الطرق التي تربط الساحل الشمالي بمدن مثل سيوة ومرسى مطروح والواحات يساهم في زيادة الجذب السياحي للمنطقة، إلى جانب التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع السياحي.

وقال "كارم": إن سوق العمل في المنطقة سيشهد طفرة كبيرة، حيث سيساعد على تقليل البطالة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

أثر السياحة على الاقتصاد المحلي

وأشار الخبير السياحي، إلى أن أي استثمار سياحي لا يعتمد فقط على المنشآت الفندقية، بل يؤثر بشكل مباشر على 73 صناعة أخرى، مثل عمال البناء والكهرباء والأثاث، مما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

مشروع رأس الحكمة: طفرة في الاستثمارات الفندقية

وتابع: مشروع رأس الحكمة واحدًا من أهم المشروعات التي يتم تطويرها حاليًا، حيث سيضيف مجموعة من الفنادق العالمية، مما يعزز الاستثمارات بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تابع محمد كارم: يهدف المشروع إلى جذب أعداد كبيرة من السياح الأجانب، مما يساهم في تدفق العملة الصعبة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

مهرجان العلمين الجديدة: أطول مهرجان في الشرق الأوسط وأفريقيا

سلط كارم الضوء على أهمية مهرجان العلمين الجديدة، الذي أصبح نقطة جذب سياحي رئيسية، حيث يستقطب زوارًا من مختلف أنحاء العالم، ويعتبر المهرجان من الفعاليات الشاملة التي تمتد لفترة طويلة، ما يجعله الأطول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد السائحين وتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا.

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