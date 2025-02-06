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وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب - (صور)

07:50 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (8)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (5)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (6)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (3)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (2)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (13)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (12)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (11)
  • عرض 13 صورة
    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (10)
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    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (1)
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    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (4)
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    وزير النقل يفتتح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب (7)
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أفتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025.

ويشهد المعرض، مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد على 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره.

كما يعتبر المعرض فرصة حقيقية لمن يرغب فى اقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولًا إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

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