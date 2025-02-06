أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري.

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