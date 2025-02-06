وزير الصحة: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن مصر أولت اهتمامًا لملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستهدفًا تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الإفريقية الشقيقة، لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وهيئة الشراء الموحد، والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن مصر تحظى بأهمية كبيرة في صناعة الأدوية، وتتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن القدرات التصديرية بهذا القطاع الجيدة، نظرًا لما تمتلكه من هياكل وشركات مثل مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مؤكدًا أن وجود تلك الوفود من المنظمات والوكالات العالمية والشركات الدولية بمثابة شهادة دولية على نجاح مصر في تطوير المنظومة الصحية لا سيما في مجال توطين صناعة الأدوية واللقاحات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والسكان والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتحالف العالمي للقاحات، من أجل بناء سوق إفريقي كبير وفق رؤية مستقبلية استراتيجية توفر احتياجات المواطن الإفريقي من كل المستحضرات والمستلزمات واللقاحات بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جلسات العمل استهدفت التنسيق الفعال للجهود المستدامة لتصنيع اللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية ذات الأولوية في إفريقيا، ومراقبة التقدم واستكشاف العوامل المساعدة لتصنيع اللقاحات الإفريقية مع مشاركة تحديثات الجهات الفاعلة في التصنيع من خلال الرؤى والاستراتيجيات، ومناقشة خطط وقدرات إنتاج اللقاحات في القارة، بالإضافة إلى الثغرات والتحديات في تلبية تطلعات الاتحاد الإفريقي لإنتاج اللقاحات محليًا، ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الرئيسية في القارة.

وتابع "عبد الغفار"، أن جلسات المنتدى المختلفة تطرقت لاستكشاف الدور المحوري لتحالف تصنيع اللقاحات في مصر (EVMA) في تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات، وتسليط الضوء على إمكانات مصر كمركز رائد لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، حيث تمتلك أكثر من 20% من مرافق تصنيع اللقاحات في القارة، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل فرص الاستثمار لتعزيز قدرات الإنتاج المحلية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسات تضمنت مشاركة قصص النجاح مع معالجة التحديات الحالية في مجال تصنيع اللقاحات، والجهود المشتركة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرة إنتاج اللقاحات في مصر والمنطقة المحيطة بها، وكيفية نشر الشراكات المبتكرة مثل EVMA إقليميًا، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة لكل من الشركات المصنعة المحلية والدولية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في مصر.

من جانبه، قال الدكتور الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa-CDC)، إن مصر هي الملهمة وحجر أساس للتحالف العالمي لتصنيع اللقاحات وتأمين وصولها للقارة الإفريقية، مؤكدًا أن التحالف العالمي للقاحات (Gavi) والمركز الإفريقي (Africa CDC) يشاركان بنشاط مع أصحاب الشأن لتشكيل (AVMA) وسيكون هناك تعاونًا مستمرًا مع الشركات المصنعة لضمان النجاح والتأثير، مشيرًا إلى أن التعاون قائم بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الإفريقي (NEPAD AMRH) والهيئات التنظيمية الوطنية لتعزيز توسيع نطاق الاعتماد المتبادل.

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