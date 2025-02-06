"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أصدرت تعميمًا موجهًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الخميس، أن أبرز ما جاء في التعميم:

1- إيقاف العمل بالتعميم السابق

تم إيقاف العمل بما ورد في التعميم السابق رقم (2/15597) بتاريخ 07/01/2025، الذي كان يتطلب التأكد من تلقي حاملي تأشيرات العمرة أو الراغبين في أداء العمرة للقاح التهاب السحايا (Neisseria meningitis)، بغض النظر عن نوع التأشيرة.

2- الالتزام بالتعليمات الجديدة

يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الطيران الخاص، الالتزام التام بجميع التعليمات والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

اقرأ أيضًا:

خبير يكشف سبب غلق المفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات الكهرباء

تظلمات الشهادة الإعدادية 2025.. ننشر الأوراق المطلوبة بالمحافظات

رئيس الوزراء يضع شرطًا جديدًا للاستثمار بالساحل الشمالي

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة بمنحة من الاتحاد الأوروبي

وزير السياحة: حققنا 8.7 مليون سائح خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2024