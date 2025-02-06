مركز التميز لتحلية المياه يحصل على اعتماد دولي لجودة المختبرات

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كتب-عمرو صالح:

أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، حصول مركز التميز المصري لتحلية المياه (EDRC على الاعتماد الدولي لاختبار تحديد النظائر المستقرة 18O & 2H باستخدام جهاز Isotop الذي يعد من الأجهزة ذو الأهمية العلمية والاقتصادية الكبيرة، من قبل لجنة المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات ISo17025:2017 .

ويتميز مركز تحلية المياه باعتباره واحدًا من أبرز مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه.

وأضاف "شوقي"، أنه تم تجديد الاعتماد الدولي لمعمل صيانة الأراضي التابع لشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بالمركز حيث تم اعتماده دوليًا في 8 اختبارات جديدة باستخدام جهاز flame photometer لتصل عدد الاختبارات المعتمدة دوليا إلى 13 اختبارًا.

وأكد رئيس المركز، أهمية هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد برئاسة الدكتورة رحاب الشربيني، والدكتورة نادية مهدي مستشار المكتب.

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