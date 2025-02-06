وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة فرص الشراكة والتعاون والاستثمار

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سفير اليابان لدى القاهرة، إيواي فوميو، والوفد المرافق له، لبحث التعاون وسبل دعم وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وبناء وتطوير وتحديث الشبكات.

تناول اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الجانب الياباني، وذلك في العديد من المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقتى الشمس والرياح وبناء القدرات البشرية في قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان والتي امتدت على مدار 70 عامًا في مختلف مجالات التعاون التنموي، موضحًا الحرص والعمل الدائم على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الاستدامة، مرحبًا بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين والشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بجذب وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليديّة جديدة في إطار استراتيجية عمل الوزارة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك تعاونًا في مجالات التدريب للاستفادة من الخبرات اليابانية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية، موضحًا أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب في إطار تعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد المتاحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية لتحقيق الاهداف المرجوة في ضوء خطة العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحد من الفقد التجاري والفني.

من جانبه، أشار السفير الياباني، إلى عمق العلاقات بين مصر واليابان، موضحًا الحرص على استمرار التعاون البنّاء وتعزيز فرص الشراكة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري لخدمة المصالح المشتركة، وتشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة في ضوء خطة التنمية الشاملة في مصر.

جدير بالذكر أن التعاون المصري الياباني في مجال الكهرباء يشمل العديد من المشروعات لإعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدي كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، وكذلك مشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان، بالإضافة إلى برامج للتدريب وبناء القدرات.

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