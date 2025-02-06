برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تهدف لتحسين حياة المواطن

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات متحدث مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في موازنة الدولة للعام 2025–2026، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى حياة المواطنين.

زيادة مخصصات التعليم لتطوير المنظومة

أوضحت النائبة، في بيان صحفي، أن جزءًا من الزيادة المخصصة للتعليم يجب أن يُوجه لرفع مرتبات المعلمين، وتعيين معلمي الحصة ضمن الكوادر الدائمة، واستكمال المنظومة التعليمية عبر تدريب المعلمين من خلال مدربين متخصصين.

وشددت على ضرورة إعادة هيبة المعلم، بحيث يكون راضيًا عن مستواه المادي والمجتمعي، مما يسهم في تعزيز كفاءته وتطوير أدائه ليصبح منافسًا لنظرائه عالميًا.

كما طالبت النائبة، بإيجاد حلول لمشكلة الدروس الخصوصية عبر تحسين رواتب المعلمين، واقتصار المجموعات الدراسية على المدارس تحت إشراف المعلمين، بما يضمن تحسين جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية الرسمية.

تطوير قطاع الصحة

طالبت النائبة إيفلين متى، وزير الصحة بزيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، مع التركيز على:

- توفير أجهزة متطورة لغرف العناية المركزة وأجهزة الأشعة في المستشفيات العامة والمتخصصة.

- دعم أقسام الطوارئ وجراحة العظام والحوادث.

- تعزيز الوحدات الصحية في القرى والنجوع البعيدة، مع توفير خدمات العناية بالمرأة والطفل والإسعافات الأولية.

وأشارت إلى أهمية توفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة لجميع المواطنين.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

كما أكدت النائبة، ضرورة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل:

- رفع قيمة معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.

- زيادة المعاشات لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

واختتمت النائبة بيانها بالتشديد على أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويساعدهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

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