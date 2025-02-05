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افتتاح المعرض الجماعي للمرشحين لجوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني للثقافة

09:49 م الأربعاء 05 فبراير 2025

فاروق حسني

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كتب- أحمد الجندي:

افتُتح قبل قليل المعرض الجماعي للمرشحين للجوائز في حفل إعلان جوائز الفنون، ضمن فعاليات الدورة السادسة التي تنظمها مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وذلك بمركز الجزيرة للفنون.

شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الكاتب محمد سلماوي، والمهندس نجيب ساويرس، والفنان فاروق حسني، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل المعرض، واطلعوا على الأعمال الفنية المعروضة.

جاء ذلك وسط أجواء من البهجة والسعادة، واستمتع الحضور بمشاهدة اللوحات الفنية المتميزة، التي تعكس إبداع المشاركين في المسابقة، وتبرز تنوع الأساليب الفنية والرؤى الإبداعية.

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مؤسسة فاروق حسني للثقافة حفل إعلان جوائز الفنون مركز الجزيرة للفنون
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