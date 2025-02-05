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الفائزون بجوائز النحت في الدورة السادسة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة

08:57 م الأربعاء 05 فبراير 2025

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

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كتب- احمد الجندي:

قام الدكتور زاهي حواس، وزير السياحة والآثار السابق، بتسليم جائزة النحت للفائزين خلال حفل إعلان جوائز الفنون في دورتها السادسة، الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

كما قام أعضاء لجنة تحكيم جائزة النحت بتسليم الجوائز للفائزين، وضمت اللجنة كلًّا من الدكتور عبد العزيز صعب، الفنان ناجي فريد، الدكتور عصام درويش، والدكتور حسن كمال.

وأسفرت نتائج جائزة النحت عن:

• المركز الأول: أحمد عبد الله

• المركز الثاني: آلاء يحيى

• المركز الثالث: سمر عبد السميع

• شهادة التقدير: فاطمة ثابت

و تقدم لهذة الدورة 2141 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً مقدمة من 1133 فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات الجمهورية وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبري الي مليون جنيه مصري .

حيث أعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 .

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مؤسسة فاروق حسني للثقافة الفائزون بجوائز النحت حفل إعلان جوائز الفنون الدكتور زاهي حواس
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