الفائزين بجوائز النقد الفني التشكيلي في الدورة الـ 6 لمؤسسة فاروق حسني للثقافة

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كتب- أحمد الجندي:



تصوير- أحمد مسعد:

قام الدكتور مصطفى الفقي بتسليم جائزة النقد الفني التشكيلي للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك خلال حفل إعلان جوائز الفنون في دورتها السادسة، الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

كما قام أعضاء لجنة تحكيم جائزة النقد الفني التشكيلي بتسليم الجوائز للفائزين، حيث ضمت اللجنة كلًّا من: الدكتور سعيد توفيق، الدكتورة أمل مصطفى إبراهيم، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور طارق عبد العزيز، والدكتورة هبة الوراقي.

وجاءت نتائج الجائزة كالتالي:

المركز الأول: ريهام الوكيل

المركز الثاني: فيفيان أمين

المركز الثالث: فاطمة حسن

وشهد الحفل احتفاءً كبيرًا بالفائزين وتقديرًا لدور النقد الفني في إثراء الحركة التشكيلية.

وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون قد أعلنت عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 في أفرع ( التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) وإفتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ،وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 في تمام الساعة السادسة مساءاً.

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