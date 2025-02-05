فاروق حسني يشيد بدعم "الثقافة" لحفل توزيع جوائز مؤسسة الفنون في دورتها الـ 6

كتب- أحمد الجندي:

أعرب الفنان فاروق حسني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن سعادته الكبيرة بحفل توزيع جوائز المؤسسة وبحضور هذا الحدث الفني المميز، موجهاً شكره العميق لوزارة الثقافة على استضافتها السنوية للحفل، مؤكداً أن المكان أصبح جزءاً من الجائزة، كما وجه شكره للمهندس نجيب ساويرس، الداعم الدائم للشباب في المجال الفني.

جاء ذلك خلال حفل إعلان جوائز الفنون في دورتها السادسة، والذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، الأربعاء.

ووجه حسني الشكر والتقدير لمجلس الأمناء، الذي يضم مجموعة من المفكرين وأصحاب العقول والشخصيات المؤثرة، مشيداً بدورهم في دعم الحركة الفنية والإبداعية.

كانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أعلنت اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الفنان الكبير محمد مندور لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2025 والتي تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه مصري.