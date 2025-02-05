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مدبولي: مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى معدل منذ 4 سنوات

05:41 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأيام السابقة صدر مؤشر مديري المشتريات أو ما نسميه "مؤشر القطاع الخاص غير النفطي"، وهذا المؤشر للشهر الماضي حقق 50.7 نقطة وهذا أعلى معدل منذ أربع سنوات.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الأمر مهم للغاية لأنه يعطينا رؤية القطاع الخاص المصري على الاقتصاد ونستشرف منه برؤية متفائلة للقطاع الخاص المصري.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه من الطبيعي أن يرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث حاليًا على المستوى الإقليمي.

وتابع: أيضًا الملفات الاقتصادية للعلاقات الثنائية كانت محور اهتمام شديد، حيث أشاد وزير رئيس الوزراء العراقي بأداء شركات التشييد والبناء المصرية بمشروعات إعادة الإعمار في دولة العراق.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤشر القطاع الخاص غير النفطي مؤشر مديري المشتريات
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